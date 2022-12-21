Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet veren Safranbolu Belediyesi Kütüphanesi öğrencilere sıcak bir ortamda ders çalışma olanağı vermeye devam ediyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet veren Safranbolu Belediyesi Kütüphanesi öğrencilere sıcak bir ortamda ders çalışma olanağı vermeye devam ediyor.

Belediye ve bağışçıların destekleri ile her geçen gün daha da zenginleşen kitap sayısı ile de gençlerin faydalandığı kütüphanenin 500’ün üzerinde üyesi bulunuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı bulunan ve yoğun sınav dönemlerinde ortalama 100, diğer zamanlarda ise günlük 40’a yakın öğrencinin ziyaret ettiği kütüphanenin modern yapısı ise kütüphane müdavimlerinin rahat bir ortamda ders çalışmalarına imkân veriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bağışların aralıksız devam ettiği bildirilirken, 2022 yılında 3500’ü aşkın öğrenciye hizmet verildiği ve her gün sıcak çorba ikramının da yapıldığı ifade edildi.