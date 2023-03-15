Safranbolu Belediyesi tarafından yürütülen "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim Projesi" çerçevesinde ilçede misafir edilen depremzede vatandaşlara Safranbolu gezdirildi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’ndan başlayan Safranbolu gezisi, Hıdırlık Tepesi’nde verilen ikramların ardından Tarihi Çarşı bölgesinin gezilmesiyle sona erdi. Deprem bölgesinden gelen vatandaşların tüm Safranbolu’nun misafiri olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Elif Köse, "Biz gerek belediyemiz gerekse Safranbolu olarak onların yanında olmaya, depremin oluşturduğu travmayı unutturmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu çerçevede "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim Projesi" ile ilçenin tarihi mekanlarını, Safranbolu’nun güzelliklerini göstermek istediklerini vurgulayan Köse, "Mutlu olduklarını düşünüyorum. Tabii ki sadece bu gün için değil biz her daim onların yanında olmaya. İhtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Amacımız yaşanan felaketi bir an evvel misafirlerimize unutturmak" diye konuştu.