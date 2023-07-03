Safranbolu Belediyesinin misafiri ve ücretsiz olarak İçe Dönüş Atölyesi başlığı altında bio enerji, çakra açma, stres atma, geçmişteki kötü anılardan kurtulma gibi çeşitli seansların gerçekleştiği etkinlik Safranbolu Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde yapıldı.

Uzman Özlem Ok, sohbet bile başladığı seansa, gönüllü katılımcılara uyguladığı bio enerji tedavisi ile devam etti. Etkinlik sonunda Safranbolu’da doğup büyüdüğünü ifade eden Özlem Ok, Safranbolu’da da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, enerjisi çok yüksek olan başta Belediye Başkanı Elif Köse olmak üzere tüm, Safranbolulu kadınlara teşekkür ettiğini söyledi.

Özlem Ok ile çok eskilere dayanan bir dostluğu olduğunu ve kendisini yeniden Safranbolu’da görmekten mutlu olduğunu ifade eden Başkan Elif Köse, "Kadın Danışma Merkezimiz amacına uygun çalışmaya devam ediyor. Burada ki psikoloğumuz sadece ilçemizdeki değil, çevre ilçe ve ilimizde ikamet eden kadınlarımız a da destek vermeyi sürdürüyor" dedi.

Özlem Ok tarafından verilen seminerin de oldukça güzel geçtiğini sözlerine ekleyen Köse, "Katılımcı kadınlarımızla üzerimizdeki stresi attık. Ruhumuzu dinlendirdik. Seans sonrası ise güzel bir sohbet ortamı oldu. Özlem hanım ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.