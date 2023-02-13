Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafetler dikmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafetler dikmeye başladı.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ilk günden itibaren deprem bölgesindeki afetzedeler için çalışmalarını hızlandırdı ve kışlık elbise dikimine başladı. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerlerin gösterdikleri vefa örneğinin birlikte güçlü olduğunun en güzel örneklerinden olduğunu belirtti. Gümüş, "Safranbolu Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz kurs dönemi içinde birçok değişik faaliyet ve etkinliklerle çalışmalarını yürütürken yaşamış olduğumuz deprem felaketi nedeniyle, deprem bölgesine göndermek üzere mont, kaban, polar ve benzeri elbiseler dikmek için ivedilikle çalışmalara başlamış olup dikilen kışlık giyecekler. Kaymakamlığımız ve AFAD koordinesinde afetzedelere ulaşmak üzere yola çıktı. Herkesin taşın altına elini koyduğu böyle büyük bir felaket karşısında millet olarak kenetlenmenin bir örneğini bizlere gösteren eğitim camiamıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.