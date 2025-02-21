Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda birer adet caraskal, spanzet, kürek, 5 çift eldiven, 2 adet manivela, 5 metre halat, 5.5 metre zincir ve yaklaşık 2 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen beyaz toz ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.