Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan ve Cinci Han arkasında kalan meydanın yayalaştırılarak, gezi alanı oluşturulacak projede çalışmalar sürüyor.

Safranbolu Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü, Mimarlar Odası ve Tarihi Kentler Birliği’nin iş birliğiyle Tarihi Çarşı bölgesinin çehresini değiştirecek ve cazibe merkezi haline getirecek olan projede çalışmalar devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projede belirli bir aşamaya gelindiğini, Tarihi Çarşı bölgesinin yeni bir görünüme kavuşacağını söyledi. Bina ön cephe çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydeden Köse, "Bizim burada asıl amacımız UNESCO mirası kentimize çok daha fazla turisti çekebilmek. Bunu yaparken de tarihe dokunmadan, bozmadan, tamamen aslına uygun bir şekilde restore etmek. Akçasu dere yatağı düzenlemesi, rehabilite edilmesi ve tarihi evlerin restorasyonu ile başlayan proje tamamlandığında Tarihi Çarşı çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşacak" dedi.

Çalışmaların geleneksel çarşı yapılanmasının korunması ve sürdürülebilmesi, kentsel kimliğin yaşatılması, kent estetiğine değer katan alanların korunması için yürürlükte olan 1/500 ölçekli koruma maksatlı imar planına göre ilerlediğini aktaran Köse, "Projede kentsel sit sınırları içerisinde bulunan bu özgün alanı, tarihi değerlere saygı göstererek estetik müdahalelerle yeniden kurgulayacağız. Safranbolu için çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz” diye konuştu.