Safranbolu Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası, depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası, depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgesinden gelen ve misafir olarak Safranbolu’da kalan vatandaşların, Karabük Valiliği Açık Kapı kayıtları ile başvuru yaptıklarında Karabük ve şehir içi yolcu taşımacılığında herhangi bir ücret ödemeyecekleri bildirildi.

Misafirleri en iyi şekilde ağırlama gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Daha önce de ifade ettiğim gibi biz Safranbolu olarak onların yalnız hissetmemeleri için her zaman yanlarında olacağız. Ailelerimizi ziyaretlerimizde de bunu kendilerine ifade ediyoruz. Bugün başlattığımız uygulama ile Valilik Açık Kapı’da kaydı olan vatandaşlarımız meydan halk masamıza başvuru yaparak ücretsiz seyahat kartlarını alabilirler. Bu vesile ile bire kez daha yanlarında olduğumuzu hatırlatıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.