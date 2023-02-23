Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirilen depremzede ailelerin çocuklarına psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirilen depremzede ailelerin çocuklarına psikososyal destek veriliyor.

Safranbolu Kredi Yurtlar Kurumu İsmail Necati Öğrenci Yurdu’nda konaklayan depremzede ailelerin okul öncesi çocukları için yurt binası içinde açılan anasınıfında öğrencilere psikososyal destek veriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Millet olarak hepimizi derinden üzen ve etkileyen asrın felaketini bizzat yaşayan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın devletimizin almış olduğu tedbirler çerçevesinde konakladıkları İsmail Necati Efendi KYK Yurdu’nda okul öncesi çocuklarımız için anasınıfı açmış bulunmaktayız. Çocuklarımıza başta psikososyal destek olmak üzere birçok alanlarda hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize taşıma çerçevesinde Kalealtı Okulumuzda eğitim öğretim hizmeti alma imkanı sunuyoruz. Ortaöğretim çağındaki öğrencilerimizi de kendilerine uygun okul türlerine kayıtlarını yaparak okullarına ulaşımlarını da devletimizin imkanlarını kullanmak suretiyle karşılıyoruz. Safranbolu eğitim ailesi olarak, şehrimizde ikamet eden vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetindeyiz"dedi.