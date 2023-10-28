Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 vatandaşın bir araya gelerek sergilediği zeybek oyunu beğeni topladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinlikler düzenleniyor. Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anmak için Türk kültürünü yansıtan zeybek oyunu 100 vatandaşla Safranbolu Belediyesi halk oyunları eğitmeni Utku Yılmaz öncülüğünde yaklaşık 1.5 ay süren hazırlığın ardından Misak-ı Milli Demokrasi meydanında sergilendi.

Gösteriye de katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse gösteri sonunda yaptığı konuşmada, "Biz Safranbolu Belediyesi olarak en başından beri not ve iz bırakacak ne yapabiliriz diye düşündük, programlar hazırladık. Zeybek gösterisi de onlardan bir tanesi. 100. Yılımızda 100 kadınla bu zeybeği oynayalım dedik ama erkek arkadaşlarımız da vardı. Çok da güzel oldu. Bence gelecek nesillere bıraktığımız hoş bir hatıra olarak kalacak diye düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1.5 aydır çalışıyor arkadaşlarımız. Haftada birkaç gün birkaç saat vakit ayırarak bu etkinliği oluşturdular herkes de çok beğendi, takdir etti. Keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, iyi ki yapmışız biz bu etkinliği. 100 yıl önce olduğu gibi yeniden efelendik" ifadelerini kullandı.