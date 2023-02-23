Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir hayırsever tarafından annesi adına yaptırılan ve Safranbolu Belediyesine hibe edilen Gündüz Çocuk Bakımevi hizmet vermeye başladı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir hayırsever tarafından annesi adına yaptırılan ve Safranbolu Belediyesine hibe edilen Gündüz Çocuk Bakımevi hizmet vermeye başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çocuk bakımevinin alanında uzman kadrosu ile ilçeye yakıştığını söyledi. Köse, "Gerek sınıfları, gerek mutfağı ve yemekhanesi gerekse öğretmenlerimizin ve diğer personelimizin çocuklarımıza yaklaşımı ile ailelere de güven verdiğini görüyoruz" dedi.

Eğitimin özellikle bu günlerde en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Elif Köse, bu çağda her şeyin bilgi üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, küçük yaşta öğrenmenin önemine değindi. Köse, "Eğitimde kreşlerin önemli rolü var. Bununla birlikte yaşamımızın en önemli unsurlarından bir tanesi olan kadınların iş yaşamına katılabilmesini bir ölçüde kreşler aracılığıyla da sağlamış oluyoruz. Yine dijital teknolojinin yaşamımıza bütün şiddetiyle girdiği bir dönemde, çocuklarımızın artık sosyalleşmesi lazım. Küçücük bir çocuk eline telefonu alıyor odasından çıkmıyor, kimseyle ilişki kurmuyor. İşte kreşler bu anlamda bizim için son derece önemli" diye konuştu.