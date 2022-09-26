UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki binaların ön cephelerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki binaların ön cephelerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, İmar ve Şehircilik Müdürü Başak Dökmeci ve cephe yenilemeyi yapacak olan firma yetkilileri ile Kaya Erdem Caddesi’nde yapılması planlanan çalışmalar için bir araya geldi

Esnafların da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Köse, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin teknik desteği ile yapılacak olan dükkanların alüminyum doğramalarının yenileneceğini, tabelaların zemin aydınlatmalı olacağını, kolonlarının taşla kaplanacağını söyledi.

Köse, amaçlarının öncelikle kötü görüntüyü ortadan kaldırmak olduğunu ifade ederek, “Özellikle bu caddemiz en çok ziyaret alan Tarihi çarşı bölgesine giden misafirlerimizin geçtiği ve Safranbolu’da ilk gördüğü yer. Buradan başlayarak ilçemizi çok daha güzel bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Safranbolu’nun turizm kenti olduğunu ve şehri güzelleştirmek, çok daha temiz görünümlü bir kent yapmayı hedeflediklerini kaydeden Köse, “O nedenle ivedilikle çalışmalarımızı başlatmak istiyoruz. Bununla birlikte cephe yenileme çalışmalarımız Kaya Erdem Caddesinin ardından Sadri Artunç Caddesi ile devam edecek” ifadelerini kullandı.