Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kışın etkili olabilecek kar yağışına karşı ekiplerin hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin 24 saat iş başında olduklarını belirterek, “Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi görevlerinin başında. Günlük hayatın normal seyrinde devam etmesi için gereken tüm çalışmaları yapacağız. Bunun için 3 vardiya çalışacak olan personelimiz ile birlikte, 4 beko loder, 2 greyder, 2 loder, 2 tuz serici kamyon, 12 tuzlama ekibi ve 1600 ton tuzlu malzeme hazır beklemekte. Mevsim şartları itibari ile bazı mahallelere araç giriş çıkışlarının, minibüs ve otobüs güzergahlarının, ana arterlerin tamamını işlek durumda tutmak için ekiplerimiz her zaman olduğu gibi görevlerinin başında olacaklar. Kış şartları nedeni ile oluşabilecek her hangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşlarımız Halk Masasından 153 nolu ücretsiz hattımızdan bizlere 24 saat ulaşabilirler” dedi.

Kış ayının da Safranbolu’ya ayrı bir güzellik kattığını ve Safranbolu halkının her zaman olduğu gibi hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaya devam edeceğini aktaran Köse, “Her mevsimin bir güzelliği olduğu gibi yine her mevsimin bir zorluğu da olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızın hayatlarını normal seyrinde idame ettirilebilmesi adına çalışmalarda aksaklığa müsaade etmeden hizmete devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm Safranbolulu hemşerilerimin kazasız, belasız bir kış ayı geçirmelerini diliyorum “ ifadelerini kullandı.