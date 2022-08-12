Safranbolu Belediyesi her mahalleye yeni park projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi her mahalleye yeni park projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Esentepe Mahallesi Hüseyin Karataş parkının tamamlanma aşamasındayken Babasultan Mahallesi içerisinde çeşitli argümanların bulunduğu yeni park yapımı başlandı

Çok daha yaşanılır bir Safranbolu mottosu ile çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı Elif Köse ve ekibi çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, çok daha temiz bir Safranbolu gibi çalışmalarına yeni konsept parkları da ekliyor.

Safranbolulu vatandaşların hizmetin en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Köse, ilçenin çeşitli bölgelerinde çok amaçlı parkların yapımına devam edildiğini, Babasultan’a yapılacak olan parkında bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Parkın duvarlarının örülme çalışmalarının başladığını ifade eden Köse, “Ahşap oyun guruplarından spor ekipmanlarına, dinlenme alanlarından Tarihi Çarşıyı gören seyir alanı ve bir de büfenin yer alacağı parkın inşaatını en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.