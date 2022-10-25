Safranbolu Belediyesi, 2022 yılı asfalt sezonunda 20 bin ton asfalt hedefini aştı.

Safranbolu Belediyesi, 2022 yılı asfalt sezonunda 20 bin ton asfalt hedefini aştı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilk günden bugüne Safranbolu’yu çok daha yaşanılır bir kent yapmanın mücadelesini verdiklerini belirtti. Her hafta müdürlerle bir araya gelerek haftayı planladıklarını, plana bağlı kalarak çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, ilçenin tüm mahallelerinde asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Köse, "Bu bağlamda 15 Temmuz Mahallesi’nde 360, Aşağı Tokatlı Mahallesi’nde 2 bin 632, Akcasu Mahallesi’nde 94, Atatürk Mahallesi’nde 36, Babasultan Mahallesi’nde 346, Bağlarbaşı Mahallesi’nde 4 bin 455, Barış Mahallesi’nde 2 bin 299, Camikebir Mahallesi’nde 259, Çavuş Mahallesi’nde 76, Çeşme Mahallesi’nde 62, Cemal Caymaz Mahallesi’nde 154, Emek Mahallesi’nde 4 bin 68, Esentepe Mahallesi’nde 2 bin 616, Hacı Halil Mahallesi’nde 21, İsmet Paşa Mahallesi’nde bin 505, İzzet Paşa Mahallesi’nde 53, Kirkille Mahallesi’nde bin 623, Musalla Mahallesi’nde 172, Yeni Mahalle’de 865 ton olmak üzere toplamda 21 bin 702 ton asfalt serimini tamamladık" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirildiğini hatırlatan Köse, "Halkımızdan aldığımız güçle çok daha güzel projeleri ve çalışmaları yine halkımızın desteği ile birlikte tapacağız. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeden Safranbolu’ya hizmet veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.