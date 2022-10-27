AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Safranbolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 2021-2022 yılında öğrencilere eğitim ve gıda yardımı desteği yapıldığını belirtti.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Safranbolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 2021-2022 yılında öğrencilere eğitim ve gıda yardımı desteği yapıldığını belirtti.

AK Parti hükümeti olarak öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade eden Sarı, Safranbolu’da 4 bin 231 öğrenciye toplamda 7 milyon TL eğitim ve gıda yardımı desteği sağlandığını kaydetti. Sarı, "Safranbolu’muzda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla; 2021 yılında bin 175 öğrenciye toplam 598 bin 415 TL, 2022 yılında bin 284 öğrenciye toplam 756 bin 895 TL nakdi yardımda bulunulmuştur. Safranbolu’daki okullarımızda yapılan yemek desteğiyle 2021 yılı taşımalı eğitim ve pansiyon ile 830 öğrenci için 1 milyon 893 bin 562,48 TL yemek desteği, 2022 yılı taşımalı eğitim ve pansiyon ile 942 öğrenci için 3 milyon 735 bin 969.16 TL yemek desteği sağlanmıştır. Sadece son 2 yılda Safranbolu’muzda 4 bin 231 öğrencimize toplamda yaklaşık 7 milyon TL gıda desteği ve eğitim yardımı yapılmıştır. Bu çerçevede hükümetimiz sosyal devlet ilkesi gereği ayni ve nakdi yardımlarını toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaştırmaya devam etmektedir. Safranbolu’muzda hiçbir çocuğumuz sahipsiz ve aç bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır, kimsenin endişesi olmasın" dedi.