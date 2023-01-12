Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İzmir’de turizmcilere UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesini anlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İzmir’de turizmcilere UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesini anlattı.

Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’da turizmin canlanması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Safranbolu Belediyesi, Turizm İşletmecileri Derneği ile otel ve konakları ile Safranbolu’nun gelecek olan yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını ifade eden Köse, konaklama gün sayısını arttırmayı planladıklarını kaydederek, "İzmir’de oldukça verimli geçen bir toplantı yaptık. Amacımız konaklama gün sayısını arttırmak. Acenteler bize özellikle trenli rotadan yani Yenice’den Safranbolu’ya yapılacak olan geziden oldukça etkilendiklerini söylediler. Yapılacak olan info ile de bu projeyi teyit etmiş olacağız" dedi.

Safranbolu gibi kültür turizminin yapıldığı kentlerde turist sayısının çok öneminin olmadığını, hem ekonomik hem de nitelik anlamında değer katmasının daha önemli olduğunu belirten Başkan Köse, "Sayılar önemi olmamalı. Hedefte kitle turizmi olmamalı. Kültür turizminde öne çıkan şeyin yoğunlukla bireysel ziyaretçilerimiz olduğunu düşünüyorum. Yığınların bu tür tarihi özellikleri olan kentlere zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden konaklama gün sayısını artırarak hem Safranbolu’nun kıymetini bilecek, değerini bilecek hem de kültür turizmine yatkın turist kitlesinin gelmesini sağlamak hedefimiz" diye konuştu.