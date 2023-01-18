Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kaza neticesinde iki araçta da maddi hasar oluştu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kaza neticesinde iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olay, Barış Mahallesi’nde Arap Hacı Caddesi ile Terminal Sokak kesişiminde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 78 ABB 177 plakalı otomobil ile 06 AS 0446 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin ve yolcuların yara almadan atlattığı kazada her iki araçta hasar oluştu.