Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi "TULPAR" Robotik Takımı, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Lise Kategorisinde İstanbul 2023 TEKNOFEST Finallerinde yarışıyor.

"TEKNOEYE" isimli Proje ile görme engellilerin toplu taşıma araçlarını yardım almadan daha etkin kullanabilmesine ve önlerindeki nesneleri seslendirerek görme engelli bireye bildirmeyi amaçlayan uygulama ile görme engellilerin sosyal hayata etkin katılımlarına katkıda bulunmak hedefleniyor. Toplu taşıma araçlarına entegre çalışacak uygulama araç sürücülerinin telefonlarına, engelli bireylerin bekledikleri durak konumunu göndererek görme engelli bireyin doğru araca binmesi sağlanmakta. Ayrıca uygulamaya eklenen yapay zeka eklentisi sayesinde cep telefonlarının kamerası ile engellilerin cisimleri algılaması ve engelliye bildirilmesi sağlanmakta.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "2023 TEKNOFEST yarışlarına ilçemizden başvuru ve katılım sayısı her geçen yıl katlanarak artmaya devam ediyor. Bu anlamda ilçemizde güzel bir sinerji oluştu. Ülkemizdeki TEKNOFEST heyecanı Safranbolu’daki okullarımızı ve öğrencilerimizi de sardı. Öğrencilerimiz artık eğitim öğretim süreçleri ile birlikte hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik buluşlara ve yeniliklere kafa yoruyor, geleceğe yönelik projeler geliştiriyor, böylece hem kendilerini geliştirip geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlıyorlar hem de ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkılar sunuyorlar. Böylesine anlamlı ve önemli bir alanda gönüllü olarak projeler üreten, teknolojik ürünler ortaya koyan ve ilçemizi TEKNOFEST finallerinde başarı ile temsil eden tüm ekiplerimizi, ekiplerde bulunan öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum"dedi.