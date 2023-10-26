Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar‘ın Safranbolu Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından Erol Altuntepe başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda başkanlığa seçilen Altuntepe, 12 yıla yakın süredir Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ali Sami Acar’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kendisine verilen destekten dolayı da teşekkür eden Altuntepe, "Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz’in en eski, en köklü odalarındandır. Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu özel kentimizde hizmet vermek bizlere şereftir. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini her kulvarda koruyup yeni projeler üretmek için çok çalışacağız. Üyelerimizin istek ve görüşlerine önem verip, katma değer sağlayacak her türlü projelere destek vereceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla Safranbolu’ya değer katmak için birlikte çalışacağız. Bir kez daha Meclis Başkanımız Cengiz Ünal, meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum"dedi.