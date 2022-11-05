Meclis üye sayısının 17’den 21’e çıktığı Safranbolu TSO’da önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ve meclis başkanlığı seçimi yapılacak.

Seçim sonucunda birinci grup, Fatih Namal, Ufuk Akkuş, ikinci grup Cengiz Ünal, Ahmet Savaş, Osman İyigüngör, üçüncü grup Hayri Boyacı, Rıfat Aynacı, Muharrem Uğur, dördüncü grup Ali Sami Acar, Emrah Tufan, beşinci grup Özlem Urgancıoğlu, Mehmet Çetin, Barış Yılmaz, altıncı grup Erol Altuntepe, Hüseyin Yalçın, Ayhan Köse, yedinci grup Eyüp Öztürk, Hasan Cemal Şahin, Fehmi Erdoğan, sekizinci grup Fahri Öztürk ile Erdal Karaman olarak belirlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve akşam 17:00’de sona eren seçimlerde 8 ayrı meslek grubunda 21 meclis üyesi belli oldu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 8 ayrı grupta 21 yeni meclis üyesi gerçekleştirilen seçimlerle belirlendi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mansiyon ödülü

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mansiyon ödülü

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