AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde müze müdürlüğünün kurulacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde müze müdürlüğünün kurulacağını bildirdi.

Karabük ve ilçelerinin her alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip ederek, çözümü noktasında çalışmaları gayret ile sürdürdüklerini belirten Ünal ve Güneş, “Safranbolu ilçemizin ihtiyacı olan Müze Müdürlüğü’nün kurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde takibini sağlayarak, sonuca ulaştırdık. Bugünkü yapısını 17-18. Yüzyılda kazanan ve Unesco tarafından Dünya Miras Kenti listesinde kendine yer edinen Safranbolu’muz Türk şehir yapısına uygun olarak, zaman ve ihtiyaca bağlı gelişen, birbirine eklenerek büyüyen ve doğaya uyum sağlayıp onu koruyan niteliği ile dikkat çekmektedir. Karabük’ümüz ve çevresinin kültür varlığı potansiyeli ve tarihi değeri dikkate alındığında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bir Müze Müdürlüğü’nün faaliyet göstermesi bu anlamda uygun görülmüş olup bakanımız tarafından imzalanarak onaylanmıştır” ifadelerini kullandı.

Safranbolu Müze Müdürlüğü’nün 2023 yılında faaliyete geçeceğini aktaran milletvekilleri “Safranbolu eski Hükümet binasında hizmet verecek olan Safranbolu Müze Müdürlüğünün ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, konu ile ilgili desteklerini esirgemeyen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’a ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı beye hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.