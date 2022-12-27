Safranbolu Belediyesi Hizmet Binası, Barış Mahallesi ve ilçe meydanı olmak üzere üç birim olarak hizmet veren Halk Masası 2022 yılında 2 bin 663 talebi çözüme kavuşturdu.

Safranbolu Belediyesi Hizmet Binası, Barış Mahallesi ve ilçe meydanı olmak üzere üç birim olarak hizmet veren Halk Masası 2022 yılında 2 bin 663 talebi çözüme kavuşturdu.

Safranbolulu vatandaşların taleplerini alarak ilgili birimlere ileten halk masası sorunların çözümü noktasında koordinasyon sağlıyor.

Halk Masasının vatandaşın kendilerine kolayca ulaşabilmesi için oldukça önemli olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu Belediyesi olarak hizmetin en iyisini ve en kalitelisini verme gayreti içerisindeyiz. Gerek halk masası, gerek müdürlüklerimizi gerekse her Perşembe gerçekleştirdiğimiz halk günü toplantılarında aldığımız talep ve önerileri anında dikkate alıyor, yine vatandaşlarımızla birlikte çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi.

2022 Yılında 2 bin 663 talep çözüme kavuştu

Bu anlamda 2022 yılı içerisinde Halk Masası birimlerine gelen toplam 2 bin 901 talep alındığını belirten Başkan Köse, “Bunların 2 bin 663 tanesi çözüme kavuştu. 238 talebin ise işlemi devam etmekte” diye konuştu.

Başkan Elif Köse, alınan her talebin anında sisteme kaydedildiğini ifade ederek, personelin talebin akıbeti ile ilgili de vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi.