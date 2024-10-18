Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 2024 yılı dönem sonu sergisi düzenlendi.

Sergi; Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarımı ve Resim Bölümleri tarafından gerçekleştirildi.

Sergiye; Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mesut Doğan, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın sizlere selamlarını iletiyorum. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, bu serginin gerçekleşmesine katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, bölümün akademisyenlerinin rehberliğinde dönem sonu projeleri kapsamında çeşitli tasarım alanlarında özgün çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrenciler, mobilya, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi birçok alanda yenilikçi tasarımlar ortaya koydu.

Resim Bölümü tarafından düzenlenen sergide ise, öğrenciler dönem boyunca Resim Atölyesi dersinde oluşturdukları eserleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Çalışmalar arasında desen, tuval üzeri yağlıboya, tuval üzeri akrilik ve karışık tekniklerle üretilmiş eserler yer aldı. Farklı temaları işleyen bu eserler, çeşitli ölçülerde hazırlanmış olup hem klasik hem de modern tekniklerin ustalıkla bir araya getirildiği sanatsal çalışmalar olarak dikkat çekti.

Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, grafik tasarımın çeşitli alanlarında özgün çalışmalarını sergiledi. Sergide öne çıkan projeler arasında, izleyiciyle etkileşime geçebilen yenilikçi afişler, marka kimliğini vurgulayan profesyonel kurumsal kimlik çalışmaları, görsel zenginliğiyle dikkat çeken çocuk kitapları ve detaylı katalog tasarımları yer aldı.

Sergi, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.