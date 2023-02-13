Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde depremzedeler için çok sayıda yardım toplandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde depremzedeler için çok sayıda yardım toplandı.

Safranbolu’nun duyarlı ve yardım sever halkı ile birlikte onlarca aracın deprem bölgesine ulaştırıldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bir yandan yardımların gelmeye devam ettiğini, diğer yandan ilçeye gelen depremzede misafirler için mağaza oluşturulduğunu söyledi.

Barış Mahallesi’nde bulunan Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu’nda oluşturulan mağazada yine yardım severler tarafından gönderilen çocuk ve yetişkin giyim eşyalarının yanı sıra, çocuk bezi, hijyen malzemesi gibi argümanlarında olduğunu ifade eden Köse, "Misafirlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz" diye konuştu.

Başkan Elif Köse, Safranbolu’nun bölgeden gelen misafirlere büyük bir mutlulukla kucak açtığını belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.