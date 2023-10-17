Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan Cumhuriyet’in 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi hazırlıkları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılına özel halkın başrolde olduğu gösteriye hazırlanırken gönüllüler eğitimlere büyük özen gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de sevdiği bir halk oyunu olan zeybeğin Cumhuriyet’in 100. yılında Safranbolu halkı ile birlikte oynanması için açılan 100 kişilik başvuru kaydı daha önce duyurulmuştu. Kayıtları yapılan gönüllü 100 vatandaş eğitimlerine başladı. Safranbolu Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Utku Yılmaz öncülüğünde Barış Mahallesi’nde yer alan Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu’nda eğitimlerini sürdüren gönüllülerin mutlulukla çalışmalara katıldığı görüldü.

Koreografilerin tamamlanması ile birlikte eğitimler Misak-ı Milli Meydanı’nda devam edecek ardından halk oyunlarımızdan zeybek 100 gönüllü ile birlikte 28 Ekim’de Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına tüm Safranbolu halkına sergilenecek.