Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2021 yılında faaliyete geçirdikleri sosyal tesisin 6 ayda 25 bin kişiyi misafir ettiğini bildirdi.

Gösterilen ilgiden ve olumlu geri dönüşlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Köse, "Öncelikle böyle güzel bir ambiyans oluşturdukları için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız ailelerimizin ve misafirlerimizin güzel, sakin bir ortamda sadece yemeklerini yemeleri değil aynı zamanda günün stresini atabilmeleri idi. Sosyal Tesis artık her yerde adından söz ettiriyor. Burada oluşturduğumuz profesyonel kadromuzla da bunu başardık" dedi.

2023 yılının ilk altı ayında 25 binin üzerinde misafirin ağırlanmasının ise ekibin işini tamamen doğru ve ilkeli bir şekilde sürdürmeleri olduğunu aktaran Köse, böyle bir tesisi ilçeye kazandırmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.