Safranbolu Belediyesi tarafından Misakı Milli Demokrasi Meydanı’nda bulunan alanda yenileme ve peyzaj çalışması başlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kaya Erdem Caddesi ile ilgili olumlu dönüşlerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kaya Erdem Caddesi’nin Tarihi Çarşı bölgesi yolundaki ilk mahalle olduğunu, kenti ziyaret eden misafirlerin ilk olarak bu caddeyi gördüğünü ifade eden Köse, "Merkezi konumdaki caddelerimizde de aynı çalışmayı sürdürmeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte kendi üretimimiz olan çiçeklerle de orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Meydan halk masasının bulunduğu yerde de atıl vaziyetteki görünümü düzenleyip yerine vatandaşların dinlenebileceği, gölgesinden faydalanabileceği bir çalışma yaptıklarını aktaran Köse, "Burayı da daha estetik, daha modern, Safranbolu’ya yakışır bir hale getireceğiz. Amacımız; Safranbolu ve Safranbolu halkına en iyi hizmeti verebilmek, gelecek nesillere çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak" diye konuştu.