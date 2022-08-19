Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi kışa hazırlanıyor.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi kışa hazırlanıyor.

Sera personeli, kışlık çiçek olan hercai menekşelerin tohumlamasına başladı. 2022 - 2023 kış dönemi için 95 bin hercai menekşe yetiştireceklerini açıklayan Belediye Başkanı Elif Köse, çiçeklerin Kasım ayının ilk haftasında refüjlere dikileceğini söyledi.

Başkan Köse, çiçek üretiminde büyük ölçüde ilerleme kaydettiklerine dikkat çekerek, "2020’de senesinde 20 bin çiçek ile üretime başladığımız seramızda, yılda 200 bin çiçek üretir duruma geldik. Üretime fazlasıyla önem veren bir Belediye Başkanı olarak, bizi bu başarıya ulaştıran personelime ne kadar teşekkür etsem az. Safranbolu’muzun çehresini güzelleştiren çiçekler, onların sevgisiyle yetişiyor" ifadelerine yer verdi.