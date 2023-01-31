Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölyeler Şefliği 2022 yılında da çalışmalarına devam etti.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölyeler Şefliği 2022 yılında da çalışmalarına devam etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, üreten belediye mottosuyla çalışmalara devam ettiklerini, belediyenin atölye anlamında da güzel çalışmalara imza attığını belirtti. Park kamelyasından oturma bankalarına, laminant parkede kütüphane mobilyalarına kadar pek çok alanda iş gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak üreten bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımız devam etmektedir. Burada amacımız böylesi önemli bir hususta dışa bağımlılığı sona erdirmek. Tecrübeli bir ekibe sahibiz. 2022 yılında parklar için kamelya, oturma gurupları, mevcut ve yeni birimlerin mobilyaları, park mobilyaları gibi pek çok çalışma kendi ekiplerimiz tarafından imalar ve montaj yapılmakta. Safranbolu Belediyesi görev başında olduğumuz 3 yılı aşkın bir süredir üreten, ürettiğini Safranbolu için kullanan bir belediye haline gelmiştir" diye konuştu.

2023 yılında da aynı hırs ve azimle çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Köse, "Safranbolu ve Safranbolu halkı için hizmete devam ediyoruz. Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışımız ile görev başındayız. Bu vesile ile bıkmadan yılmadan çalışan ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.