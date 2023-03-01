Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çeşitli il ve ilçelerden gelen 40’ın üzerinde belediye başkanı ile deprem bölgesine gitti. Depremden etkilenen kentlerde incelemelerde bulunan ve ihtiyaçların bir listesini yapan belediye başkanları, vatandaşlar ile de uzun süre istişarelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köse, "Ziyaret esnasında gördüklerimiz televizyonda gördüklerimizden daha vahim. Yaşadığımız kentlerden sizlere vatandaşlarımızın geçmiş olsun dileklerini, selamlarını getirdik. Yaşadığınız acıların bir daha yaşanmamasını canı gönülden temenni ediyorum. Bu acıların bir an evvel üzerinizden kalkması için ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizler har zaman sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çeşitli il ve ilçelerden gelen 40’ın üzerinde belediye başkanı ile deprem bölgesine gitti. Depremden etkilenen kentlerde incelemelerde bulunan ve ihtiyaçların bir listesini yapan belediye başkanları, vatandaşlar ile de uzun süre istişarelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köse, "Ziyaret esnasında gördüklerimiz televizyonda gördüklerimizden daha vahim. Yaşadığımız kentlerden sizlere vatandaşlarımızın geçmiş olsun dileklerini, selamlarını getirdik. Yaşadığınız acıların bir daha yaşanmamasını canı gönülden temenni ediyorum. Bu acıların bir an evvel üzerinizden kalkması için ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizler har zaman sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

"Bu birlikteliği akıl birlikteliği olarak da sağlamalıyız"

İlk günden bu yana sahalarda olduklarının altını çizen Köse, "Hem kendimiz çalışıyoruz hem de sizlere destek olmak isteyen vatandaşlarımızın yardımlarını ulaştırıyoruz. Bununla birlikte felaketlerin yaşandığı bölgelerde ekipman ve ekiplerimizle sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu gün sizin başınıza gelen felaket yarın bizlerin de başına gelebilir. Bu nedenle artık şapkamızı önümüze koyup bundan sonra daha akılcı neler yapabiliriz onu düşünmemiz, deprem zamanındaki birliği artık akıl birliği olarak da düşünmemiz gerekir. Ben bir kez daha ne kadar üzgün olduğumuzu hatırlatarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.