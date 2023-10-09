Safranbolu Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitler Parkı’nda yer alan Barış Sosyal Tesisi hizmete açıldı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yaklaşık 45 gün sürede iç ve dış mimarisinde yapılan yenilemelerle atıl vaziyetteki tesisin başka bir görünüşe kavuştuğu belirtildi.

Tesiste Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla örnek bir mekanın tasarlandığı aktarılan açıklamada, "Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen ikinci sosyal tesis yaz bahçesi ile birlikte 250 kişiye hitap edebiliyor. İlk aşamada sıcak ve soğuk içecekler, tost gibi ürünlerin satışı yapılan tesiste vatandaşlar yeşillikler çevrelenmiş havuz kenarında ve ferah bir iç mekanda hoş vakit geçirmenin ve ekonomik açıdan da cepleri yakmayacak özel tasarım bir tesise kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 4,5 yıldır Safranbolu halkına ne kazandırabileceklerini, şehre nasıl faydalı olabileceklerini titizlikle yürüttüklerini belirtti. Köse, "Safranbolu’muza kazandırdığımız ve şu an gün içerisinde, özellikle akşam saatlerinde yüzlerce vatandaşımızı ağırlayan ilk sosyal tesisin ardından ikincisini de atıl durumda bulunan 18 Mart Şehitler Parkı’ndaki tesisi yeniden hayata döndürerek halkın hizmetine açtık. Meclisimizde aldığımız kararın ardından kısa bir sürede tesisi yeni bir çehreye kavuşturan belediyemizin müdürlüklerine ve personellerine teşekkür ederim. Safranbolu’muz her şeyin en güzelini hak ediyor ve biz de bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.