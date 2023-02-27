Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılını değerlendirirken, 2023 hedeflerini de masaya yatırdı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılını değerlendirirken, 2023 hedeflerini de masaya yatırdı.

Toplantıda konuşan Başkan Elif Köse, toplantının amacının 2022 yılını değerlendirmek ve 2023 yılını planlamak olduğunu söyledi. Safranbolu’nun çok özel kent olduğunu dile getiren Köse, "Safranbolu gibi bir kentte belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum ve önemli görevler üstlenen sizlerin de gurur duyduğunuzu düşünüyorum. Safranbolu yalnızca ülkemizde değil dünyanın da göz bebeği olan bir kent. Ben yeni yerleşim yerinin de en az Tarihi Çarşı kadar özel olmasını istiyorum. Burada yaşayan insanların sadece çarşı bölgesinde değil, yeni yerleşim bölgesinde de yaşarken o özel farkını hissetmelerini istiyorum. Kısaca Safranbolu bir bütün olarak her şeyi ile örnek olmalı" dedi.

"Daha vizyoner bakmamız lazım"

Başkan Köse, dünyanın değiştiğini, teknolojinin hızla ilerlediğini, genç kuşağın istekleri ve ihtiyaçların da değiştiğini aktararak, "Bizim buna hazırlıklı olmamız, kenti de buna göre hazırlamamız gerekiyor. İşte bunu yapacak olanda kentlerdeki en önemli kurumlardan birisi olan belediyeler. Biz pek çok alanda halka hizmet ediyoruz. O yüzden yaptığımız işin kıymetini ve önemini mutlaka anlamamız, daha vizyoner bakmamız lazım. Ben biliyorum ki tüm müdürlüklerimiz bu düşüncede personelleri ile birlikte bu anlamda tüm güçleri ile çalışıyorlar" diye konuştu.

15 Müdürlüğün çalışma ve projelerinin münazara ve planlamasının yapılması ve toplantının tamamlanmasının ardından Köse, "Safranbolu ve Safranbolu insanı için varını yoğunu ortaya koyan, mesai mefhumu gözetmeyen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.