Nilgün Esin ve Prof. Dr. Nevzat Artık’ın birlikte yürüttükleri ve Türkiye topraklarının verimliliğinin ön plana çıkartılan "Bu Toprağın Sesi" programında safran yetiştiriciliği ele alındı.

Nilgün Esin ve Prof. Dr. Nevzat Artık’ın birlikte yürüttükleri ve Türkiye topraklarının verimliliğinin ön plana çıkartılan "Bu Toprağın Sesi" programında safran yetiştiriciliği ele alındı.

Programa konuk olan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ve safran üreticisi İsmail Yılmaz tarafından safranı, safranın kullanım alanlarını, üretim kapasitesi ve safranın ülke için önemini anlatıldı.

TSO Başkanı Acar, destek verenlere teşekkür etti. Acar, "TRT1 ekranlarında gerçekleştirilen ’Bu Toprağın Sesi’ programında ’safran yetiştiriciliği’ konusunu işleyerek Safranbolu safranının, Safranbolu ve ülkemiz için önemini bizlere anlatma fırsatını sağlayan; Nilgün Esin, Prof. Dr. Nevzat Artık ve tüm TRT ekibine, Safranbolu safranını gelecek nesillere aktarmak ve üretim kapasitesini artırmak için hayata geçirilen ’Lavanta Kokulu Safran Bahçesi’ proje ortağımız Tarım İl Müdürlüğüne, projemizin devamını sağlamak için büyük çaba sarf eden Meclis Başkanımız Cengiz Ünal, ve tüm meclis üyelerimize, safranın üretilmesinde büyük emek veren ve programda bizlere eşlik eden safran üreticisi İsmail Yılmaz’a, safranın coğrafi işaretini alan ve program boyunca yanımızda olan Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.