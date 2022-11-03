UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde turizmin önemli bir parçası haline gelen safran tarlaları üç haftada 60 bin kişiyi ağırladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde turizmin önemli bir parçası haline gelen safran tarlaları üç haftada 60 bin kişiyi ağırladı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilerek boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran hasadı 3 haftayı geride bıraktı. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve kilosu 100 bin TL’den alıcı bulan safranı görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercihi safran tarlaları oldu. Bu yıl Avrupalı turistlerin daha çok rağbet gösterdiği safran tarlası 21 günde 60 bin kişiyi ağırladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan çiftçi İsmail Yılmaz, safran hasadında üçüncü haftayı tamamladıklarını belirterek, Hasat devam ediyor. Zirveden geriye doğru döndü. Halen çiçek alıyoruz. 3 hafta daha almaya devam ederiz” dedi.

“Safranbolu’da safranın yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş”

Ziyaretçilerin oldukça yoğun olduğunu ifade Yılmaz, “Hafta sonu özellikle çok kalabalık. Bu 3 haftalık süreçte 50-60 bin kişi tarlamızı ziyaret etti. Bu yıl özellikle Avrupalı turist daha çok geliyor. Arap müşterilerimizde çok fazla. Bunun haricinde Avrupa’dan çok gelen ziyaretçi var. Artık Safranbolu’da safranın yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş. Sırf tarlaları görmek, fotoğraf çekmek veya safran satın almak için bölgemize geliyorlar” diye konuştu.

Fransadan 15 acente sahibinin safran tarlalarına gelerek bilgi aldığını aktaran Yılmaz, “Safranbolu’yu ve safranı görmek için bölgemize gelerek bilgi aldılar. 2023 yılındaki rotalarına Safranbolu’yu eklediler. Önümüzdeki yıl inşallah Safranbolu’da çok fazla Fransız göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, safranın mutluluk hormonu salgıladığını, insanların tadından fazla şifalı olduğu için kullandığını söyledi.