Doç. Dr. Ferit Çelik, İEÜ Medical Point Hastanesinde yapılan ‘Peroral Kolanjioskopi’ işlemi hakkında bilgi verdi. Çelik, bu işlemin İzmir’de bir özel hastanede ilk kez yapıldığını vurguladı.

Safra yolları ve pankreas kanalının direkt görüntülenmesine imkan sağlayan ileri endoskopik bir girişim olan Peroral Kolanjioskopi işlemi, biyopsi alınarak doğru tanı konulması açısından büyük önem taşıyor. Pankreas kanalı ve safra yollarında darlık şikayetiyle İEÜ Medical Point Hastanesine başvuran Ayşe Nizamoğlu da bu işlemle şifa buldu.

İşlemi yapan İEÜ Medical Point Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ferit Çelik, “Hastamız pankreas bezi enfeksiyonuyla geldi. Daha önceden yapılan tetkiklerinde kronik pankreatit tanısı vardı. Üzerine akut pankreatit hadisesi gelişmişti. MR’larında safra yollarında 2 bölgede düzensizlik ve darlık rapor edilmişti. Öncelikle pankreas bezindeki enfeksiyonun yatışmasını bekledik. Ardından kronik pankreatit olduğu için pankreas kanalı ve safra yollarına yönelik ERCP ve Perolal Kolanjioskopi işlemi yaptık. ERCP işlemiyle önce pankreas kanalına girip tortuları ve taşları temizledik. Sonrasında pankreas kanalına bir stent takarak buradaki salgıların rahat akmasını sağladık. Kronik pankreatitte kanalda düzensizlikler olur, hastada ağrılar olur ve pankreatit ataklar olabilir. Bunu engellemek için de kanalı düzleştirmeye çalışıp stent yerleştirdik” dedi.

“Peroral Kolanjioskopi işlemi yapılan ilk özel hastane olduk”

Medical Point Hastanesi olarak Peroral Kolanjioskopi işleminin ilk kez uygulayan özel hastane olduklarına vurgu yapan Çelik, “ERCP ile safra yollarına girdik. Ardından ucunda kamera olan Perolal Kolanjioskopi aletiyle safra yollarına girip darlık bölgelerini değerlendirdik. İyi huylu daralmalara benziyordu. Biyopsi aldık ve patoloji sonucunu bekliyoruz. Hastamızın kronik pankreatitle ilgili tedavi basamağını gerçekleştirirken diğer yandan da safra yolu darlıklarına yönelik tanısını koymaya yardımcı olduk. Bu işlem ülkemizde sınırlı sayıda sağlık kuruluşunda yapılıyor. İzmir’de de Peroral Kolanjioskopi işlemi yapılan ilk özel hastane olduk” ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuştuğunu için çok mutlu olduğunu belirten Ayşe Nizamoğlu, “2007 yılında kemoterapi ve radyoterapiler alınca safra yollarında sorunlar çıkmaya başladı. Kanallarda daralma oldu. Kanalların açılması için iki kez ameliyat oldum. Bu sefer de pankreas kanalların daralmaya başladı. Yılda bir kere değişmek kaydıyla kanala stent takılıyor. Peroral Kolanjioskopi işlemiyle daralan kanallarım açıldı ve sağlığıma kavuştum” diye konuştu.