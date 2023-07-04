Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, safra kesesi ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi doktorlarına ve kendisini yalnız bırakmayan kent protokolüne teşekkür etti.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, safra kesesi ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyatın ardından Başkan Çolak, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Başkan Çolak, “20 Haziran 2023 Salı günü Anadolu Hastanesinde safra kesesi ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarımızdan Genel Cerrah Sayın İbrahim Ayvaz, Dahiliye Uzmanı Sayın Ertan Şahbat’a ve tüm hastane çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizzat hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Valimiz Sayın Avni Çakır beyefendiye, beraberindeki il protokolüne, Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu’na, İlçe Kaymakamımız Sayın Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz hanımefendiye, İlçe Belediye Başkanlarımıza, MYK Üyemiz Sayın Yüksel Aydın’a, MHP İl Başkanımız Sayın Emre Şahin’e, önceki dönem milletvekillerimizden Sayın Emin Çınar’a, MHP Merkez İlçe Başkanlığına, Ülkü Ocakları İl Başkanlığına, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcılarımıza ve birim müdürlerine, tüm çalışanlarına, Ağlı Ziraat Odası Başkanımıza, Ağlı ilçesi Turizm Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanımıza, telefonla ve mesaj atarak bize moral veren geçmiş olsun dileklerinde bulunan siyasi partilerimizin temsilcilerine, İl Genel Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize ve personelimize, çok değerli dostlarıma, hısım akrabalarıma, arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.