İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün sabah şafak vakti yapılan operasyonda 50 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi’nde bulunan kaçak göçmenlerin yaşadığı apartmana operasyon düzenlendi. Apartmandaki 50 Suriye uyruklu kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

35’i sınır dışı edilecek

Gözaltına alınan şahıslardan 35’inin kimliği olmadığı, 15’inin ise diğer illerde oturma izinlerinin olduğu ortaya çıktı. Kimliği olmayan 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, oturma izni olan 15 şahıs ise yaşadıkları illere gönderildi.