Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce müştereken düzenlenen “Safahat Okumaları” tamamlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce müştereken düzenlenen “Safahat Okumaları” tamamlandı.

Tarihçi Hacı Hasan İçli tarafından verilen derslere 35 kişi kayıt yaptırdı. 60 saat süren okumalarda Safahat’tan başta İstiklal Marşı olmak üzere çok sayıda şiir okundu ve tahlilleri yapıldı.

Okumalarla ilgili bilgi veren Yazarlar Birliği Şube yöneticilerinden Prof. Dr. Mahmut Abdullah Aslan; “Safahat okumak bizim için bir dönemi okumaktır. Geçmişte milletimizin yaşadıklarını Mehmet Akif’in safahatında görüyoruz. Yaşanan bazı olayların bugün de bazılarını görebiliyoruz. Geçmişinden ders alamayan geleceğe umutla bakamaz. Safahat Okumalarının çok faydalı olduğuna inanıyorum.” dedi.

Safahat okumalarına katılan kursiyerlerden Şeref İşliyen ise değerlendirmesinde, “Safahat’ı yazıldığı Osmanlı Türkçesi ile okuduk. Osmanlıca metinler üzerinden okunması Türkçemizi geliştirmemizde de önemli katkıları oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Safahat Okumaları programına çok sayıda akademisyen, tarihçi, edebiyatçı hocalar, öğrenciler ve meraklılar katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir; “Osmanlıca metin üzerinden okuduğumuz kitapları ücretsiz olarak bizlere gönderen Çorum Belediyesine teşekkür ediyoruz. Osmanlıcamıza önemli katkı sağladı. Kitapları okurken anlayamadığımız kelimelerin köküne inerek kelime hazinemizi de geliştirdik. Bizlere bu imkânı sağlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve Hocamız Hacı Hasan İçli’ye teşekkür ediyoruz. Hocamıza teşekkür anlamında bir plaket takdim ettik. Plaketimiz safahat okumalarının ruhuna uygun olarak Osmanlı Alfabesi ile hazırlandı. Safahat okumalarımızın dışında yeni programlar da planlamaktayız. Programlarımıza dileyen herkes katılabilmekte ve herhangi bir ücret ödememektedirler.“ diye konuştu.

Safahat Okumalarının sonunda kursiyerler sertifikalarını e-devlet üzerinden indirerek gerektiğinde kullanabilecekler.