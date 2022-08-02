TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Sadun Hoşbay, yeni sezon öncesi yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Hoşbay, “Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri mükemmel seviyede. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu çalışmaların meyvesini sezon içinde alacağız.” dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Sadun Hoşbay, yeni sezon öncesi yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Hoşbay, “Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri mükemmel seviyede. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu çalışmaların meyvesini sezon içinde alacağız.” dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 14 Temmuz’da kendi tesislerinde başladığı yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanan Turgutluspor’da Teknik Direktör Sadun Hoşbay, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

"Yeni sezona hazır halde gireceğiz"

İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Sadun Hoşbay, “Şu an da takım olma yolunda önemli adımlar kaydettik. Futbolcu kardeşlerimiz özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdılar. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Turgutlu’da kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz. Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri beni çok mutlu ediyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan Belediye Başkanımız Çetin Akın’a, Kulüp Başkanımız Bülent Daşkan’a ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile uyum sürecini hızlı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum ve bu bizim için çok önemliydi. 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynadık. Skordan bağımsız olarak tüm oyuncularımıza şans verdik. Hem onları görmek hem de neler yapıp yapamıyoruz, eksiklerimiz neler onları tespit etmek açısından bizim için verimli bir maç oldu. Kesinleşen Uşakspor ve Somaspor hazırlık maçları oynayacağız. Sezon başlayana kadar 2 hazırlık maçı daha oynayıp eksiklerimizi tamamlayıp, yeni sezona hazır halde gireceğiz.” diye konuştu.