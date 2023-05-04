Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Sadreddin Konevi Konferanslarında bu ay, “Kendi Dilinden ve Kaleminden Sadreddin El-Konevi” konusu işlendi.

Sahip Ata Vakıf Müzesi’nde gerçekleştirilen konferans serisinin bu ayki konuğu NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Dalkılıç oldu. Sadreddin Konevi’nin genel anlamda yaptığı işin, ilahiyatın tam özü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dalkılıç, "İlahiyatın tam özünün birinci konusu İlm-i İlahi’dir. İlm-i İlahi, Allah’ın her şeyi kuşatan sınırsız ilmi demektir. Sadreddin Konevi’nin bütün derdi İlm-i İlahi’nin bütün inceliklerini detayları ile yazmaktır. Yazmış olduğu tefsir başta olmak üzere bütün eserlerinde onun yaptığı budur. İlm-i İlahi’nin bir sınırı, ölçütü yoktur ama ölçütler sayılabilecek hususlara da temas etmeden de İlm-i İlahi’den bahsedilemeyeceğini birçok yerde ifade ediyor. Onları da yazabildiği kadar yazacağını notlarında bize aktarıyor. Fakat bunun da doğruluğunu bir arife tasdik ettirmek gerekir diye de ekliyor" ifadelerini kullandı.

Sadreddin Konevi’nin eserlerinden ve vasiyetnamesinden de bahseden Prof. Dr. Dalkılıç, Konevi’nin kendisinden ve ailesinden bahsettiğini, bazı eserlerinde adeta günlük tutarcasına hayat tecrübelerini yazdığını örnekler vererek anlattı. Özbilinç ve yüksek özgüvenle eserlerini yazan Konevi’nin şerh adlı ve düşünceli olanlarının bilindik şerh geleneği ve anlayışı dışında özgün metinler olduğunu; kendisini adeta “Son Şarih” olarak gören ve konumlandıran Konevi’nin, “Son Yorum Bükücü” görevini üstlendiğini belirten Prof. Dr. Dalkılıç, kimliğini ortaya koyan adları, künyesi, lakabı, soyu, eserleri, vasiyeti, düşünceleri ve anlayışı düşüncede bir otobiyografik okuma sunumu denemesi yaptı ve Konevi’nin, Konya’yı koruması için Allah’a dua ettiğini de aktardı.

Toplantı sonunda Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı tarafından Prof. Dr. Bayram Dalkılıç’a plaket takdim edildi.