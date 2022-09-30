Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlere katılarak oyunuza ve odanıza sahip çıkmanızı rica ediyorum” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlere katılarak oyunuza ve odanıza sahip çıkmanızı rica ediyorum” dedi.

MTSO Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesi bir mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu, oda üyelerine yönelik yayımladığı mesajında, “Değerli üyelerimiz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın seçimlerine artık çok az bir zaman kaldı. Sizlerin desteğiyle hizmet dolu bir dört yılı geride bırakırken, hakkınızı savunmak adına, göreve geldiğimiz ilk günden bu güne hep dik durduk. Bu çetin yolda özveriyle mücadele ederken, ayağımıza çelme takanlar, engellemeye çalışanlar olsa da güçlünün değil, haklının yanında yer alarak yolumuza devam ettik. Bizlere ilettiğiniz tüm sorunları sahiplendik ve çözüme ulaşana kadar da takipçisi olduk. Sayıları 10 bine yaklaşan siz değerli üyelerimiz ve güzel şehrimiz için birçok projeyi hayata geçirdik. Yeni bir döneme doğru ilerlerken, devam eden projelerimizi tamamlamak, şehrimizi geliştirecek, üyelerimizi kalkındıracak yeni projelere imza atmak için sizlerin teveccühüne ihtiyacımız var. Deneyimli ve güçlü kadromuzla sizlere bir kez daha hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Sanayicimizin, tüccarımızın ve esnafımızın her türlü sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözüme ulaştıracak projelerimiz ve güçlü bir alt yapımız var. Tüm üyelerimizin gür sesi olmaya devam edeceğimize söz veriyorum. 2 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlere katılarak oyunuza ve odanıza sahip çıkmanızı rica ediyorum. Kazananın Malatya olacağı bir seçim olması dileğiyle, hepinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarken, ekonomisiyle güçlü bir Malatya için sandıkta oy pusulanız beyaz olsun” ifadelerine yer verdi.