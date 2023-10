Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Söğütlü Cami ve altında bulunan 62 esnaf için uyarıda bulunarak, cami bölgesindeki esnafların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü ve Kışla Caddelerinde faaliyetlerine devam eden esnafı ziyaret etti.

Söğütlü Cami altında bulunan esnaflarla uzun süre sohbet eden Başkan Sadıkoğlu, cami altında bulunan 62 esnafın büyük mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Söğütlü Cami hakkında bugüne kadar net bir adım atılmamasına tepki gösteren Başkan Sadıkoğlu, “Şehrimiz 6 Şubat’ta büyük depremler yaşadı, farklı büyüklüklerde artçı depremler de yaşamaya devam ediyoruz. Tarihi Söğütlü Cami, şehir merkezinde ayakta kalan tek cami oldu. Şuan ibadete kapalı fakat altında bulunan 62 dükkanda esnaflar faaliyetini sürdürüyor. Ancak esnafımız bir çıkmazın içinde. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespitinde az hasarlı raporu verilen cami akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yeniden incelenmiş. Ana taşıyıcı alanlarda burkulmalar tespit edildiği iddia edilen caminin yıkılması planlanıyor. Madem risk taşıyor ve yıkılması planlanıyor, neden esnaflara dükkanları açmaları için izin veriliyor. Bunca insanın can güvenliği neden tehlikeye atılıyor. Esnafımız defalarca valilik ve büyükşehir yetkilileri ile görüştüklerini, kendilerine bir yer de gösterilmediğini söylüyor. Şehrimizin en köklü esnaflarının yer aldığı Söğütlü Cami esnafı üvey evlat mı” diye konuştu.

“Söğütlü Cami arsası üzerinden kimse rant hayali kurmasın” diyen Başkan Sadıkoğlu, “Caminin altında bulunan esnafımızla her yıl kira sözleşmesi yapılıyor. Aralık ayında kira sözleşmelerinin süresi bitecek olan esnafımıza süreçle ilgili hiçbir bilgi de verilmiyor. Önünü göremeyen esnafımız dükkanına ne bir tadilat yapabiliyor, ne de yeni ürünler alabiliyor. Caminin konumu dolayısıyla arsasının değerinin farkına varanlar yoksa yine mi bir rant peşinde! Esnafın ve vatandaşın varlığı için değil de, kendi varlıkları için rant peşinde koşanları Allah’a havale ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Söğütlü Cami’nin akıbetinin bir an önce netleştirilmesi için yetkililere çağrı yapan Başkan Sadıkoğlu, “Yeni Cami ve etrafında devam eden yıkımlardan dolayı çarşı merkezinin çevresi ahşap levhalarla kapatılmış durumda. Söğütlü Cami çevresini de kapatan bu ahşap levhalar yüzünden esnafımız sağlıklı satış yapamıyor, çünkü vatandaş gelemiyor. Depremle büyük ekonomik yara alan esnafımız şimdi de iş yapamadığından dolayı tası tarağı toplayıp şehri terk etmeyi düşünüyor. Esnafımızı geri kazanmak ve ticari varlığını sürdürebilmesi için her türlü imkanı sunmak varken, önüne çeşitli engeller çıkarılmasını anlamak mümkün değil! Söğütlü Cami ve altındaki 62 dükkan için hızlı bir şekilde donanımlı bir teknik heyet tarafından hasar tespiti yapılarak akıbeti belirlenmeli. Çıkacak olan rapora göre esnafımıza her konuda yardımcı olunmalı. Eğer yıkılacaksa yerine yapılacak caminin altındaki dükkanlar aynı esnafa tahsis edilmeli. Geçici süreçte esnafımıza işlerine devam etmeleri için konteyner tahsisi yapılmalı. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.