Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi yapan işletmelerin tüketim fazlası enerjinin bedelsiz devri hakkında çıkardığı yeni yönetmeliğin, ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projeleri içermemesi gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi yapan işletmelerin tüketim fazlası enerjinin bedelsiz devri hakkında çıkardığı yeni yönetmeliğin, ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projeleri içermemesi gerektiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) sanayicilerin yaptığı lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinde (GES) üretilen elektriğin bir kısmını ücretsiz olarak alınmasına imkan tanıyan yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projeleri içermemesi gerektiğine söyleyen Sadıkoğlu, “Ülkemiz güneş enerjisinden yararlanma anlamında en uygun coğrafya olup GES yatırımları çok fazla ilgi görmektedir. 2019 yılında sağlanan imkanlar ve teşviklerle çok sayıda firma yüksek maliyetli yatırımlar ile GES kurarak, kendi enerji ihtiyacını karşıladıkları gibi tüketim fazlasını da sisteme satmak üzere yatırım yaptılar. Halen inşası devam etmekte olan yine yüzlerce GES yatırımı bulunuyor. EPDK’nın GES’lerde üretilen elektriğin bir kısmını bedelsiz olarak alınmasına imkan tanıyan yeni yönetmeliği yüklü borçlanmalar ile yatırım yapmış yatırımcıları mağdur edecektir. Bu nedenler, ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projeler 11 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren EPDK kararından muaf tutulmalıdır. Yatırımcıların karşı karşıya kalacakları ekonomik riskler dikkate alınmalı ve GES yatırımlarına destekler artarak devam etmelidir. Aksi durumda enerji maliyetleri nedeniyle üretim yapmakta zorlanan sanayicimiz başta olmak üzere işletmelerimizin mağduriyeti artarak devam edecektir” diye konuştu.