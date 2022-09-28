Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eski Şire Pazarı, Kasap Pazarı ve Kuyumcular Çarşısı esnaflarını ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eski Şire Pazarı, Kasap Pazarı ve Kuyumcular Çarşısı esnaflarını ziyaret etti.

Ziyaret ettiği her esnaf tarafından ilgiyle karşılandığı söyleyen Sadıkoğlu, 2 Ekim Pazar günü yapılacak MTSO seçiminde pusula renklerinin beyaz olduğuna vurgu yaptı. MTSO’nun 9 bin 600 üyesinin büyük bölümünün küçük ve orta ölçekli firmalar olduğunu belirten Sadıkoğlu, “2018 yılında göreve geldiğimizde önümüze koyduğumuz en önemli hedef, küçük esnafın büyümesi çalışmaları oldu. Bu çerçevede önemli projelere imza attık. Özellikle OSB’de küçük parseller oluşturarak küçükler dediğimiz firmalara tahsis ettik. Esnafımızın ne sorunu varsa bunları rica makamı olarak, icra makamlarına ilettik. Küçük esnafımızın en önemli sorunlarından biri de finansa yani banka kredilerine rahat ulaşamıyor olması. Yeni dönemde esnafımızın ihtiyaç duyduğu limitte krediye düşük faizle ulaşması için bankalar ile özel protokoller imzalayacağız. Bunun ön görüşmelerini kamu ve özel bankaların genel müdürleri ile sağladık. Esnafımızın elektrik faturaları ciddi boyutlara ulaştı. Bu gider kalemini düşürmek için elektrik firmaları ile yeni indirim sözleşmeleri imzalayacağız” diye konuştu.