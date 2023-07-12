31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan mücbir sebep hali süresinin uzatılması için çağrıda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ticari hayat normalleşmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmaz, aksine artırır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin en az 1 yıl daha uzatılmalıdır. Sürenin sona ermesiyle mücbir sebep dönemine ait biriken vergi ödemelerinin de sıfır faizle 24 ay taksitle ödenmesi için imkan sağlanmalıdır” dedi.

Yıkımların devam ettiğini bir dönemde küçük ve orta ölçekli firmaların ağır vergi yükünün altından kalkmasının çok zor olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 156 gün geçti ama ekonomik ve sosyal etkisi hala devam ediyor. Yaşadığımız depremler binlerce insanımızı hayattan koparırken, geride kalanlar için üstesinden gelmesi çok zor yaşam koşulları bıraktı. Şehrimizde çarşı diye tabir ettiğimiz tüm alanları kaybetmiş durumdayız. Yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı yaklaşık 20 bin. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin depremin ekonomik enkazından çıkması imkansız hale geldi. OSB’deki fabrikalar fazla hasar almasa da personel sıkıntısı hala devam ediyor. Böylesi bir süreçte esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin vergi yükünün altından kalkması çok zor görünüyor” dedi.

Vergi beyanname ve bildirimlerin ötelendiği mücbir sebep hali süresinin en az 1 yıl daha uzatılması gerektiğini savunan Başkan Sadıkoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 deprem ilinde 06.02.2023 - 31.07.2023 tarihleri arası mücbir sebep hali ilan etmişti. Süre bu ay sonu itibariyle sona erecek. Depremden büyük yara alan firmalarımız hala toparlanamadı. Üstelik bir çok mali müşavir ve muhasebecilerin çalışmalarını yürüteceği ofisleri dahi yok. Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkılması çok zor. Ticari hayat normalleşmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmaz aksine artırır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin ilk etapta en az 1 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Sürenin sona ermesiyle mücbir sebep dönemine ait biriken vergi ödemelerinin de sıfır faizle 24 ay taksitle ödenmesi için imkan sağlanmalıdır. Talep yazımızı hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Mücbir sebep süresinde Van Depremi örneğini veren Başkan Sadıkoğlu, “Önümüzde Van örneği var. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası devletimiz 5 yıl mücbir sebep ilan etmişti. 6 Şubat’ta yaşadığımız depremler 11 ilimizi etkiledi ve etkisi yıllarca sürecek. Ticaretin daha hızlı toparlanabilmesi için mücbir sebep süresinin uzatılması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.