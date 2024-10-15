Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçelerdeki depremzedelerin biriken Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini talep etti.

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanların, sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için ‘Yeşil kart’ yerine getirilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması kapsamında borcu olan 9 milyondan fazla kişi, yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025’ten itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak.

“Depremzede vatandaşlarımızın bu borcu ödeyecek gücü yok"

Önceki ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Ankara’da TOBB binasında düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısında söz alarak konuyu gündeme taşıyan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgesinde yaşayan ve GSS borcu bulunan vatandaşların borcunun silinmesi talebini yineleyerek, “İş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımızın, çiftçimizin, işsizlerin, iş bulamayan yeni mezunların Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borçları bulunmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi sonrası GSS kapsamına giren vatandaş sayısı katlanarak arttı. SGK, yaklaşık 9 milyon kişiye biriken GSS prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeye başladı. Borçlarını ödeyemeyenlere e-haciz işlemi başlatılacağı duyuruldu. Yeni bir düzenleme yapılmazsa da 1 Ocak 2025’ten itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar. Ülke olarak zorlu ekonomik koşullarla mücadele ederken, özellikle de deprem bölgemizin durumu ortadayken yüzbinlerce vatandaşımızın bu borçları ödeyecek gücü yoktur. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Önceki ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Ankara’da TOBB binasında düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısında söz alarak talebimizi sayın bakanımıza hem sözlü olarak hem de dosya ile iletmiştim. Bir kez daha belirtmek istiyorum; Mücbir sebep halinin devam ettiği Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan GSS borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarının affedilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili resmi talep yazımızı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderdik, takipçisi olacağız” diye konuştu.