Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat asrın felaketinin üzerinden geçen 2 yılda yapılan çalışmalardan ve sunulan desteklerden dolayı teşekkür etti. Sadıkoğlu, “Şehrimiz ekonomik ve sosyal hayat açısından tarifi zor yaralar aldı. Bu yaranın sarılması için bugüne kadar atılan adımları görmezden gelemeyiz. Ancak daha hızlı toparlanma için daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremden büyük yaralar almış Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde verilen desteklerin artarak devam etmesini vurgulayarak, “6 Şubat felaketinin üzerinden720 gün geçti, ikinci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Geride kalan 2 yılda şehrimiz gerek ekonomik, gerekse sosyal hayat açısından önemli ölçüde toparlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve bakanlarımızın da gayretiyle ciddi çalışmalar yürütülüyor. Görmezden gelemeyiz. Ancak daha hızlı toparlanma için daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik anlamda ülkece yaşadığımız sorunlarla birlikte, deprem etkilerinin yükünü de üstlenen esnaf, tüccar ve sanayiciler olarak can suyuna ihtiyacımız var” diyen Başkan Sadıkoğlu, faizsiz ve uzun vadeli kredi destekleri beklediklerini kaydetti.

Talepler Cumhurbaşkanına sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelip gitmesinden sonra toparlanmanın daha da hızlanacağına inandıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, TSO üyelerinin karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı kapsamlı bir dosya sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Ana gündem mücbir sebep

Sunulacak dosyada ana gündemin mücbir sebep hali olacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflere yönelik uygulanan mücbir sebep hali 30 Kasım 2024 tarihinde sona ermişti. 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olan firmalar için mücbir sebep süresi 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. Şehrimizdeki bütün işletmeler depremden doğrudan veya dolaylı yoldan etkilendi. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız ciddi iş daralması yaşıyor. Büyük ölçekli firmalarımız ise nitelikli personellerini kaybetti, bu nedenle ciddi üretim düşüklüğü yaşamakta. O nedenle şehirlerimiz toparlanıp, işyerlerimiz tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep süresinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uzatılması talebimizi Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz” şeklinde konuştu.

6. bölge için uzatma talebi

6. bölge teşvikleri konusunun da dosyada yer alacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya’mız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Şehrimiz organize sanayisinin gelişimi ve artan ihracat rakamlarımızda 6. bölge teşviklerinin katkısı büyük. Teşvik süresi 31 Aralık 2024 itibariyle sona erdi. Ancak, uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum mevcut yatırımı olan firmaları tedirgin ediyor. Teşviklerin sona erdiğini düşünen firmalar bir bir kapatıp başka şehirlere veya ülkelere gidiyor. Teşviklerin devam etmesi depremden büyük yaralar almış şehrimiz için şarttır. Depremle yerle bir olmuş Malatya’mızın 6. Bölge Teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını talebimiz de Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız” şeklinde konuştu.

Yerinde dönüşüm desteklerinin yetersizliğinden vergi muafiyetlerine, finans ihtiyacından OSB’de yaşanan personel sorununa, TOKİ’nin yerel firmalardan alım yapmasından tarım ve hayvancılıktaki sorunlara kadar birçok başlıkta taleplerin yer alacağı dosyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edeceklerini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, tüm sorunların çözümü için beklenilen adımların atılacağını umut ettiklerini kaydetti.