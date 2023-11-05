Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı bilgilendirme toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Krediye başvuruda işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75 bin TL ve üzeri olması şartı var. Birçok depremzede işletmemiz bu şartı karşılayamıyor. 75 bin TL rakamı düşürülmeli” dedi.

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" çerçevesinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin Malatya’da bıraktığı hasarları rakamlarla açıkladı.

Depremin üzerinden 9 ay geçtiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. Toplamda 27 bin 500 iş yerimiz ağır hasarlı, maalesef kullanılamaz hale geldi. Malatya’da çarşı olarak tabir ettiğimiz alanların tamamını kaybetmiş durumdayız. Depremden en çok, küçük ve orta ölçekli işletmeler zarar gördü. Odamıza kayıtlı 10 bin 600 üyemizin yüzde 80’i depremden olumsuz etkilendi. Esnafın ışıkları yanmadan, ticaret devam etmeden, sanayide çarklar dönmeden şehri yeniden ayağa kaldırmak çok güç” dedi.

Deprem kredilerinin önemli bir can suyu olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, daha geniş desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, “Hükümetimiz, depremin yaralarını sarmak adına önemli destekler sundu ve sunmaya da devam ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, ticari varlığımızı sürdürebilmemiz için daha geniş desteklere ihtiyacımız var. Deprem sadece fiziki hasar alan işletmeleri değil, tüm işletmeleri doğrudan veya dolaylı yoldan etkiledi. Bizler desteklerin hasarlı-hasarsız ayrımı gözetmeksizin yapılması konusundaki talebimizi ilk günden beri her platformda dile getiriyoruz. Zira yeni verilmeye başlayacak sıfır faizli krediden, hasarsız işletmelerin de faydalanabilecek olması bu anlamda memnuniyet verici” diye konuştu.

Deprem kredisinin kullanımı konusunda KOBİ’lere kolaylık sağlanmasını talep eden Başkan Sadıkoğlu, “Birçok üyemiz yaptıkları başvurunun RED şeklinde sonuçlandığını bizlere iletmeye başladı. En fazla RED sebebi, beyan edilen çalışan sayısı konusunda. Malumunuz deprem sonrası işletmelerin personelleri başka illere gitti. Kimisi döndü, birçoğu ise dönmedi. En önemli sorunumuz personel bulamamak. Beyan edilen çalışan sayısı konusunda esneklik talep ediyoruz. Bir diğeri de krediden yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75 bin TL ve üzeri olması şartı. Birçok firmamız, 2022 yılını pandeminin bıraktığı ekonomik etkiyle kapadı. 2022 yılı cirosu 75 bin TL’nin altında olan ve ticari varlığını sürdürmek için gayret gösteren binlerce depremzede firmamız var. Bu konuda da bir düzenleme yapılması önem arz ediyor. Kredilerde en önemli sorunlardan biri de bankalarda önümüze çıkan prosedürler. Böylesi bir dönemde bankaların kredi kullanımında kefil, teminat ve ipotek gibi taleplerde bulunmasına anlam veremiyoruz. Prosedürlerin tamamen ortadan kaldırılarak, talep eden ve şartları uyan tüm işletmelere kredi desteği verilmesini başkanımız huzurunda rica ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kobi Uzmanı Saime Çelik tarafından Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

Toplantıya, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Yardımcısı Orhan Özbek, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, MTSO Meclis Üyeleri, birçok dernek ve STK başkanı ile firma sahipleri katıldı.