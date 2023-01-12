Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde birkaç gün önce açılan ESWL (Taş kırma) ünitesinin ardından endoskopi ünitesi de hizmet vermeye başladı.

Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde birkaç gün önce açılan ESWL (Taş kırma) ünitesinin ardından endoskopi ünitesi de hizmet vermeye başladı.

Hafta başında böbrek taşlarını kırmaya yönelik ESWL ünitesi hizmete açılan Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesinde, endoskopi ünitesi de hizmet vermeye başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erhan Eröz ile Op. Dr. Oğuzhan Çöğürlü tarafından kullanılan endoskopi ünitesinde hizmet alan ilk hasta Serkan Özdemir isimli hasta oldu.

Endoskopi işlemleriyle ilgili kısaca bilgi veren Op. Dr. Erhan Eröz, kişide mide, bağırsak veya yemek borusuna bağlı problemler olduğu durumlarda endoskopi uygulandığını belirterek, “Endoskopi işlemi, teşhis, biyopsi alma ve tedavi etme gibi farklı amaçlarla yapılabiliyor” dedi. Op. Dr. Oğuzhan Çöğürlü ise endoskopi uygulamasının yemek borusu, mide ve kalın bağırsaktaki yara, tümör yada polip gibi durumların tanısı ve tedavisinde kullanıldığını ifade ederek, “Endoskopi işlemi aynı zamanda yemek borusundaki daralmaları düzeltmek, polipleri kesmek, midedeki yabancı cisimleri çıkarmak için de kullanılabiliyor.” diye konuştu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Vahap Uğurlu’da, böbrek taşı kırma işlemleri için ESWL ünitesinin ardından, endoskopi ünitesinin de hizmete girmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.