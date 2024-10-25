Yakın tarihin önemli özgürlük mücadelelerinden birini konu alan “Batı Trakya Türklerinin Mücadelesi: Doktor Sadık Ahmet” filminin gösterimi, Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Doktor Sadık Ahmet’in, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunurken verdiği kararlı mücadelenin konu alındığı film ile gençlerin millî ve manevi duygularının pekiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanırken filmi heyecanla izleyen gençler, duygu dolu anlar yaşadı.

Yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyan filmin çıkışında, filmi çok beğendiklerini belirten gençler, “Bizlere bu imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çok teşekkür ederiz.” dediler.